Несекретные материалы

13 905 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasily Golov
    Соглашения США и ЕС с Ираном может расшатать Ближний Восток.В Ираке шатания начались.Шииты не могут поделить власть с...Шольц намерен реф...
  • Vasily Golov
    Смысл реформ в том,что каждая страна будет иметь N голосов в зависимости от вклада в общий бюджет.Т.е.реципиенты не б...Шольц намерен реф...
  • Галина Чужая
    Это они таким образом призывают Украину сдаться?  Ведь только  отсутствие военных действий на территории государства ...Шольц намерен реф...

Reuters: Поляки вспомнили, что при коммунизме было лучше

Reuters: Поляки вспомнили, что при коммунизме было лучше

Конспирологические теории утверждают, что глобальный мировой энергетический кризис имеет рукотворное происхождение и направлен на ускорение энергоперехода, то есть перевода экономики на экологические нормы с использованием по большей части ВИЭ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх