The International Energy Agency will release more than 20 million barrels of diesel as soon as possible and accelerate the rest of its emergency oil draw, Total releases are now set to exceed the 400 million barrels pledged in March.
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