Собянин: Более 200 тысяч медиков Москвы повысили профессиональную квалификацию

В распоряжении медиков виртуальные манекены, роботы-симуляторы, фантомы и тренажеры В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что более 200 тысяч медицинских работников прошли обучение в Кадровом центре Департамента здравоохранения города.
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