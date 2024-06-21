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Собянин: Более 200 тысяч медиков Москвы повысили профессиональную квалификацию

Собянин: Более 200 тысяч медиков Москвы повысили профессиональную квалификацию

В распоряжении медиков виртуальные манекены, роботы-симуляторы, фантомы и тренажеры В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что более 200 тысяч медицинских работников прошли обучение в Кадровом центре Департамента здравоохранения города.

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