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Военный эксперт Никулин заявил о праве России искоренять терроризм ВСУ

Военный эксперт Никулин заявил о праве России искоренять терроризм ВСУ

РИА Новости/Алексей Майшев Военный эксперт Игорь Никулин прокомментировал обстрел украинскими боевиками Белгорода и заявил, что Москва имеет полное право искоренять терроризм со стороны ВСУ, сообщили "Известия" в воскресенье, 31 декабря.

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