Военный эксперт Никулин заявил о праве России искоренять терроризм ВСУ

РИА Новости/Алексей Майшев Военный эксперт Игорь Никулин прокомментировал обстрел украинскими боевиками Белгорода и заявил, что Москва имеет полное право искоренять терроризм со стороны ВСУ, сообщили "Известия" в воскресенье, 31 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии