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Пирс о Шоу на Евро: «Катастрофа для Англии, если он не готов играть. Рискнуть взять его стоило, он нужен команде»

Пирс о Шоу на Евро: «Катастрофа для Англии, если он не готов играть. Рискнуть взять его стоило, он нужен команде»

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» не играл из-за травмы с февраля, но все же вошел в окончательный состав сборной Англии на чемпионат Европы.

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