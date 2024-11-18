Предприниматель из Соединённых Штатов Америки Дэвид Сакс проинформировал о том, что глава государства Джозеф Байден обманул победителя президентской гонки Дональда Трампа, позволив Вооружённым силам киевского режима бить переданным ранее дальнобойным вооружением по расположенным в глубине Российской Федерации целям.
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