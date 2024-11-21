В Брянской области распространяют фейк об атаке химическим оружием

Вечером 20 ноября в Брянской области появился очередной громогласный фейк. Так, среди жителей региона в одном из мессенджеров стала распространяться информация якобы об атаке по Брянщине химическим оружием.
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