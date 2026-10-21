Россия может поставлять американским фермерам не только дизельное топливо, но и удобрения. О перспективах сотрудничества с США заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
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