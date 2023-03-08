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Мбаппе о вылете «ПСЖ»: «Мы разочарованы. «Бавария» построена для победы в ЛЧ, мы сыграли на максимум»

Килиан Мбаппе расстроен из-за поражения «ПСЖ» от «Баварии» (0:2) в Лиге чемпионов. «Мы разочарованы. Но что есть, то есть, нужно двигаться дальше.

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