Уничтожено 85 украинских военных и установка HIMARS в зоне "Днепр"

В зоне ответственности "Днепр" за сутки ликвидированы до 85 военнослужащих ВСУ и установка HIMARS. Операцию провели подразделения группировки "Днепр" в районах Малой Токмачки, Лукьяновского, Новояковлевки и Понятовки, заявил Роман Кодрян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии