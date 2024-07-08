Проверим при помощи 8 головоломок, насколько вы внимательны к деталям?

Вы считаете себя внимательным человеком? "Все зависит от ситуации", - возможно, скажете вы. Ведь одно дело - упустить что-то незначительное из виду, и другое - не заметить все 3 отличия на картинке, которую специально создали для проверки внимательности.
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