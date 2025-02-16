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test mazurok

1 подписчик

🏫 В Черноморском районе в этом году завершится капитальный ремонт двух школ Сейчас работы уже идут в Новосельской и Новоивановской средних школах.

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