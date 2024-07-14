Ефимов: более 164 тысяч москвичей приступили к переселению в рамках реновации

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что после начала реализации программы реновации в столице было расселено 1 010 домов, расположенных во всех административных округах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии