Четыре правила вечной идеальной фигуры: секреты диетолога Елена ГалицкаяСитуация, знакомая многим, кто считает лишний вес своей проблемой и старается с ним расстаться: вы садитесь на диету, быстро сбрасываете вес, радуетесь новым платьям, но килограммы возвращаются.