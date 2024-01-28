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Четыре правила вечной идеальной фигуры: секреты диетолога

Четыре правила вечной идеальной фигуры: секреты диетолога

Четыре правила вечной идеальной фигуры: секреты диетолога Елена ГалицкаяСитуация, знакомая многим, кто считает лишний вес своей проблемой и старается с ним расстаться: вы садитесь на диету, быстро сбрасываете вес, радуетесь новым платьям, но килограммы возвращаются.

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