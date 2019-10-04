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Реакция английских читателей на ответ Путина о Грете Тунберг

Реакция английских читателей на ответ Путина о Грете Тунберг

Здравствуйте уважаемые читатели. На днях, в английском интернет издании «The Times» вышла статья «Путин: Грета Тунберг — добрая девочка, но ее используют зеленые».

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