Выборы перелопатили политический пейзаж Германии

Слабое относительное большинство правых центристов и взлет просто правых происходит на фоне краха левого фланга, включая увядание «зеленых»юТАСС Автор: Кристина Зоркина В центре - кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерцчитайте на monocle.