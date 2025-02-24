Выборы перелопатили политический пейзаж Германии

Слабое относительное большинство правых центристов и взлет просто правых происходит на фоне краха левого фланга, включая увядание «зеленых»юТАСС Автор: Кристина Зоркина В центре - кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерцчитайте на monocle.
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