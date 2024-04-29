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Военные новости ★ спецоперация

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Демократия на марше: в университетах США задержали не менее 900 участников протестов против Израиля

Демократия на марше: в университетах США задержали не менее 900 участников протестов против Израиля

В последнее время в Соединённых Штатах, которые учат весь мир демократии, были задержаны сотни студентов и других участников протестов в университетах страны.

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