Почему осенью мухи кусаются: объясняем простыми словами

Отвечаем на детские вопросы «почему» фото: Ruslan Lytvyn/Shutterstock/Fotodom.ruЕсли у вас на окнах нет антимоскитных сеток, вы наверняка замечали, что осенью мухи все чаще залетают к вам в окна и начинают кусаться.