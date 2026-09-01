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Почему осенью мухи кусаются: объясняем простыми словами

Почему осенью мухи кусаются: объясняем простыми словами

Отвечаем на детские вопросы «почему» фото: Ruslan Lytvyn/Shutterstock/Fotodom.ruЕсли у вас на окнах нет антимоскитных сеток, вы наверняка замечали, что осенью мухи все чаще залетают к вам в окна и начинают кусаться.

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