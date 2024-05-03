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Ухоженная женщина, одетая по возрасту… 4 устаревших тренда во внешности, которые все только портят

Ухоженная женщина, одетая по возрасту… 4 устаревших тренда во внешности, которые все только портят

Постепенно тихая революция, произошедшая в головах женщин, переместилась на улицы. Дамы оделись удобнее, стали относиться к одежде проще, и вопли стилистов из серии «Как не выглядеть провинциалкой», «Как отвлечь внимание от округлых форм» и «Почему нельзя носить длинные волосы после сорока» уже мало кого волнуют.

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