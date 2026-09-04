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Татар-информ

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Раис РТ: Принимать «Комплексную безопасность» для нас – особая ответственность

Раис РТ: Принимать «Комплексную безопасность» для нас – особая ответственность

Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ» Сегодня на пленарном заседании XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2026» в «Казань Экспо» Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что принимать данный форум для Татарстана – большая честь и особая ответственность.

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