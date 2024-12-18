Чтобы понять реакцию России на смерть главы войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, нужно представить ответ США на гибель высокопоставленного офицера Пентагона, заявил экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.
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