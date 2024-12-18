Риттер: убийцы Кириллова преследовали лишь террористические цели

Чтобы понять реакцию России на смерть главы войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, нужно представить ответ США на гибель высокопоставленного офицера Пентагона, заявил экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.