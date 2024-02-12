Зачем на Руси на день Никиты-пожарника 13 февраля делали обереги в виде головы коня Ксения Кирпик В церковном календаре 13 февраля 2024 года отмечается день памяти святого Никиты, чей дар был вдохновлен высшей силой.
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