Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Эти ёбари дрстали всх!В Перми на кольях...
  • Evgeni Velesik
    Гузей - это татарское = красивый, благородный. Да и разрез глаз не азиатский, а губы?Сходство молодой ...
  • Evgeni Velesik
    Чем она похожа? В каком месте?Сходство молодой ...

Развод с Чадовым, тайна отца второго ребенка и закрытая свадьба. «Жара» в жизни Агнии Дитковските

Развод с Чадовым, тайна отца второго ребенка и закрытая свадьба. «Жара» в жизни Агнии Дитковските

Артистка заслужила звание одной из самых загадочных звезд шоу-бизнеса. Ходили слухи, что женатый бизнесмен подарил Агнии Дитковските роскошный дом на Рублевке, ну а информация о рождении у актрисы дочери подтвердилась только через несколько лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх