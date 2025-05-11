Развод с Чадовым, тайна отца второго ребенка и закрытая свадьба. «Жара» в жизни Агнии Дитковските

Артистка заслужила звание одной из самых загадочных звезд шоу-бизнеса. Ходили слухи, что женатый бизнесмен подарил Агнии Дитковските роскошный дом на Рублевке, ну а информация о рождении у актрисы дочери подтвердилась только через несколько лет.