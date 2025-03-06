Юрист предупредила дачников в России о возможных штрафах в 2025 году

Юрист, доцент Финансового университета при правительстве России Оксана Васильева предупредила, какие штрафы за нарушение порядка, правил освоения земель и несоблюдение норм безопасности на дачных участках могут грозить россиянам в 2025 году.
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