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Шеф-повар Влад Пискунов: дореволюционную шарлотку готовили из хлебных сухарей

Шеф-повар Влад Пискунов: дореволюционную шарлотку готовили из хлебных сухарей

Дореволюционную шарлотку готовили из хлебных сухарей, иногда даже ржаных, а привычный сегодня рецепт появился лишь в советское время, рассказал RT шеф-повар и автор книг по истории кулинарии Влад Пискунов.

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