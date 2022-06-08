"Мы очень сожалеем": новый неожиданный шаг от Японии к России

"Мы очень сожалеем": новый неожиданный шаг от Японии к России

Правительство Японии настроено проводить переговоры с Москвой по соглашению, которое позволяет японским рыбакам продолжить добывать морские ресурсы у южных Курильских островов в России.

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