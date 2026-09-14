Ночной удар по КПП «Староказачье»: как ВС РФ мощным ударом разнес важный логистический узел Юлия ЧелкановаВС РФ нанесли ночной удар по КПП «Староказачье» в Одесской области.
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