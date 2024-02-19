Питание при менопаузе: список рекомендуемых продуктов и план питания Ирэн ОрлонскаяПочему так важно обращать внимание на питание во время климакса? Все дело в том, что этот период в жизни женщины может быть довольно сложным и наполненным страхами о здоровье.
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