Зачем на самом деле японцы берут родственников в аренду

В Японии купить родственника за деньги - нормальное явление. / Фото: stock.adobe.com, idntimes.com В нашей стране взять в аренду загородный дом, квартиру, автомобиль и даже инструменты вполне нормальное явление.
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