Грядёт новая война мегапикселей? Реалистичное видео демонстрирует Samsung Galaxy S23 Ultra с камерой на 200 Мп

Компания Samsung Electronics представила ещё в прошлом году первый в мире 200-мегапиксельный мобильный датчик изображения ISOCELL HP1.
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