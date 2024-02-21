День обретения мощей святителя Тихона отмечают в России 22 февраля 2024 года Ирина ЛысенкоКаждый год 22 февраля Русская Православная Церковь отмечает празднование Дня обретения святых мощей патриарха Тихона, который возглавлял Московскую и всероссийскую Церковь.