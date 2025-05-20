Сатурн в Овне: Как планета дисциплины изменит судьбы каждого знака зодиака 25 мая 2025 года Юлия Челканова25 мая 2025 года Сатурн, известный как планета дисциплины, ответственности и структуры, вступит в знак Овна.
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