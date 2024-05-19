Вице-премьер Словакии: угрозы жизни Фицо после покушения нет

Global Look Press/Tomas Tkacik/Keystone Press Agency Жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения находится вне опасности, врачи дают позитивный прогноз, сообщил журналистам вице-премьер и министр обороны республики Роберт Калиняк в воскресенье, 19 мая.
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