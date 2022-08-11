Экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 армейской авиации Западного военного округа продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции

Экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 армейской авиации Западного военного округа продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции

В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления подразделений ВСУ. .

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