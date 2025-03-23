Зеки на фронт, генерал Попов — в камеру: парадоксы нашего времени

Борис Леонтьев

Что главное в этой истории с боевым генералом? То, что пока все мы заняты борьбой максимум за жизнь, а минимум за честь и достоинство генерала Попова, мы забыли и не вспоминаем о тех, кто три года назад по просьбе (???) хохлофашистов отвёл наши войска и фактически сдал врагу Киев, Харьков и другие города. Кто позволил возить себя носом по столу переговоров в Стамбуле, а затем совершенно безнаказанно послал нас в «эротическое путешествие» с договоренностями там достигнутыми.Мы не вспоминаем о «шалостях» паркетных генералов Генштаба и МО, которые привели к мятежу Пригожена, ЧВК «Вагнер» и к гибели тысяч наших ребят. Справедливая борьба за генерала Попова отвлекла нас и от вороватых генералов МО и нас уже не интересует как там дела у Иванова и его компании генералов-воров мы уже не требуем их посадок как ранее и не возмущаемся их делишками. Может именно этого и добивались паркетные генералы состряпавшие дело против Иванова? Конечно у Путина хватит ума чтобы понять истину, что боевой генерал должен воевать, а не бодаться с клеветниками. Но обидно то, что д либерастическо-дерьмократическая гниль времен ЕБНа проела нашу армию до такой степени что даже в условиях войны от неё очень трудно избавится. Вот чем возвращается нам через четверть века пренебрежение и унижение армии в 90-е.