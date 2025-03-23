НовостиВолгограда.ру Открытое письмо генерала-майора Ивана Попова президенту Владимиру Путину, опубликованное 20 марта, стало громким сигналом из глубины армейского корпуса.
Зеки на фронт, генерал Попов — в камеру: парадоксы нашего времени
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СТ
Сергей Татаринцев
Владимир Владимирович, Вас просит всё адекватное население России. Пожалуйста возьмите на контроль-это сфабрикованное и сшитое на коленке,ничем и никем не подтверждённое уголовное преследование и обвинение боевого генерала Ивана Ивановича Попова. Убедительно просим Вашего безотлагательного вмешательства в это судилище и спасти честь и достоинство, оклеветанного по чьему-то злому умыслу Русского генерала. Место боевого генерала в армии вместе со своим войском, чтобы выполнять свой воинский долг,когда Родина в опасности.
Ответить
4 час.
Tania Еременко
Свободу настоящему боевому русскому генерал-майору Ивану Попову!!!! Сколько можно издеваться? Где Белоусов? Где Президент? Это что такое творится в нашей любимой стране? Товарищ Президент! Ответьте народу правду и примите правильное решение - освободите генерала Попова и восстановите его в армии!!!! К нам идут 200-тые с нашими детьми, и мы должны знать, что творится в этом королевстве кривых зеркал.
Ответить
4 час.
Борис Леонтьев
Что главное в этой истории с боевым генералом? То, что пока все мы заняты борьбой максимум за жизнь, а минимум за честь и достоинство генерала Попова, мы забыли и не вспоминаем о тех, кто три года назад по просьбе (???) хохлофашистов отвёл наши войска и фактически сдал врагу Киев, Харьков и другие города. Кто позволил возить себя носом по столу переговоров в Стамбуле, а затем совершенно безнаказанно послал нас в «эротическое путешествие» с договоренностями там достигнутыми.Мы не вспоминаем о «шалостях» паркетных генералов Генштаба и МО, которые привели к мятежу Пригожена, ЧВК «Вагнер» и к гибели тысяч наших ребят. Справедливая борьба за генерала Попова отвлекла нас и от вороватых генералов МО и нас уже не интересует как там дела у Иванова и его компании генералов-воров мы уже не требуем их посадок как ранее и не возмущаемся их делишками. Может именно этого и добивались паркетные генералы состряпавшие дело против Иванова? Конечно у Путина хватит ума чтобы понять истину, что боевой генерал должен воевать, а не бодаться с клеветниками. Но обидно то, что д либерастическо-дерьмократическая гниль времен ЕБНа проела нашу армию до такой степени что даже в условиях войны от неё очень трудно избавится. Вот чем возвращается нам через четверть века пренебрежение и унижение армии в 90-е.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии