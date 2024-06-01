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Дружеский шарж: Джанабаева показала изменившегося Меладзе

Дружеский шарж: Джанабаева показала изменившегося Меладзе

Заметно постаревший исполнитель пробил поклонников на эмоции. Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе Социальные сетиПосле развода Константина Меладзе с Верой Брежневой все тут же решили, что не все гладко и в семье младшего брата.

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