День работника органов наркоконтроля России отмечают 11 марта 2024 года Юлия СыромятниковаВ России сегодня, 11 марта 2024 года, отмечается важный праздник — День работника органов наркоконтроля, учрежденный Указом Президента РФ № 205 от 16 февраля 2008 года.