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  • Игорь Овчаренко
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День работника органов наркоконтроля России отмечают 11 марта 2024 года

День работника органов наркоконтроля России отмечают 11 марта 2024 года

День работника органов наркоконтроля России отмечают 11 марта 2024 года Юлия СыромятниковаВ России сегодня, 11 марта 2024 года, отмечается важный праздник — День работника органов наркоконтроля, учрежденный Указом Президента РФ № 205 от 16 февраля 2008 года.

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