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«Для коренных народов»: Михаил Дегтярёв сделал объявление рыболовам-любителям

«Для коренных народов»: Михаил Дегтярёв сделал объявление рыболовам-любителям

«Все темы в зоне внимания правительства Хабаровского края связаны с чаяниями людей», — заявил Михаил Дегтярёв, добавив, что на территории края проживает 23 тысячи человек из коренных малочисленных народов севера, и все они имеют право на вылов рыбы.

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