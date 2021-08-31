«Для коренных народов»: Михаил Дегтярёв сделал объявление рыболовам-любителям

«Все темы в зоне внимания правительства Хабаровского края связаны с чаяниями людей», — заявил Михаил Дегтярёв, добавив, что на территории края проживает 23 тысячи человек из коренных малочисленных народов севера, и все они имеют право на вылов рыбы.