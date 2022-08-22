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Лидеры западных стран призвали к военной сдержанности в районе Запорожской АЭС

Лидеры западных стран призвали к военной сдержанности в районе Запорожской АЭС

wikipedia.org / Ralf1969 / CC BY-SA 3.0 Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели переговоры, на которых обсудили ситуацию вокруг Украины.

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