В Дагестане закрыли несколько дорог из-за непогоды

В Дагестане временно закрыты два участка региональных дорог из-за обильного снегопада. В Ботлихском районе закрыт участок трассы «Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка», а в Казбековском районе — участок дороги «Хасавюрт - Тлох».
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