Позиция США по поставкам оружия Украине не изменилась, заявил госсекретарь США Рубио. По его словам, Соединённые Штаты продолжают взаимодействовать с союзниками в рамках программы PURL, предусматривающей закупку европейскими странами американского вооружения для Киева через механизмы НАТО.
Позиция США по поставкам оружия Украине не изменилась, — Госсекретарь США Рубио
Комментарии
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Ольга Каширина
Видно мозгов ам не хватает воли. И гле вас только находят для такой работы. Что Блинкен, что вы, а еще в первой срок Трампа был такой толстячок, который всё убеждал всех в "Твиттере", что религия - это святое дело, а когда Порошенко, и потом Зеленский разгромили православную церковь,и лишили украинцев их веры, он хотя бы где пискнул, что так делать нельзя.
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