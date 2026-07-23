Ольга Каширина

Видно мозгов ам не хватает воли. И гле вас только находят для такой работы. Что Блинкен, что вы, а еще в первой срок Трампа был такой толстячок, который всё убеждал всех в "Твиттере", что религия - это святое дело, а когда Порошенко, и потом Зеленский разгромили православную церковь,и лишили украинцев их веры, он хотя бы где пискнул, что так делать нельзя.