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Русская весна

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Позиция США по поставкам оружия Украине не изменилась, — Госсекретарь США Рубио

Позиция США по поставкам оружия Украине не изменилась, — Госсекретарь США Рубио

Позиция США по поставкам оружия Украине не изменилась, заявил госсекретарь США Рубио. По его словам, Соединённые Штаты продолжают взаимодействовать с союзниками в рамках программы PURL, предусматривающей закупку европейскими странами американского вооружения для Киева через механизмы НАТО.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Видно  мозгов      ам не хватает   воли.  И гле  вас  только находят  для такой  работы.  Что  Блинкен,  что  вы, а  еще в  первой  срок  Трампа  был  такой  толстячок, который   всё  убеждал всех в &quot;Твиттере&quot;, что религия - это святое дело, а когда  Порошенко, и потом Зеленский   разгромили  православную  церковь,и лишили   украинцев их   веры, он  хотя  бы где  пискнул, что  так  делать нельзя.
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