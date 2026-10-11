Прогноз погоды в Крыму на 11 октября ☀️ В Симферополе +24 и ясно В Севастополе +24 и ясно В Евпатории +23 и ясно В Черноморском +23 и ясно В Джанкое +25 и малооблачно В Ялте +22 и ясно В Алуште +21 и ясно В Керчи +21 и ясно В Армянске +23 и ясно В Красноперекопске +24 и ясно В Бахчисарае +25 и ясно В Феодосии +21 и малооблачно В Судаке +21 и ясно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.