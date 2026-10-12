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Как отметить День рождения ребенка в 10 лет: идеи праздника для мальчиков и девочек

Как отметить День рождения ребенка в 10 лет: идеи праздника для мальчиков и девочек

20 способов ярко отметить круглую дату фото: AnnaStills/Shutterstock/Fotodom.ruУ ребенка первый важный юбилей, а вы не знаете, где его отметить? Детские игровые уже приелись и хочется чего-то грандиозного или креативного? Делимся лучшими идеями, как провести 10-летие ребенка.

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