Театр абсурда

7 839 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Боченкова
    эти  люди покинули свои дома  чтобы спасти свои жизни и жизни своих детей !!!разве можно такое  сравнивать  !им нужне...«Только не завиду...
  • Андрей
    возмущаются только моральные уроды и враги«Только не завиду...
  • Геннадий Голиков
    В ДОБРОЕ СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ \читайте политэкономию социализма\ СУЩЕСТВОВАЛО ПРАВИЛО - ОБЩЕСТВЕННО НЕОБХОДИМЫЕ ЗАТРАТЫ НА...Сергей Лисовский:...

Сегодня - 8-я годовщина массовых расстрелов на Майдане

Сегодня - 8-я годовщина массовых расстрелов на Майдане

сЕщё во времена Порошенко следственная группа Генпрокуратуры установила, что 20 февраля 2014 года с утра первой открыла огонь по силовикам из консерватории - так называемая группа Парасюка: группа майдановцев, вооружённая огнестрельным оружием.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх