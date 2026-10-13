Nvidia празднует 20-летие знаковой видеокарты GeForce 8800 GTX

С ней началась эпоха CUDA Довольно знаковая для Nvidia видеокарта GeForce 8800 GTX вскоре будет праздновать своё 20-летие, но компания решила начать заранее, поздравив саму себя и геймеров, а также запустив небольшой розыгрыш.
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