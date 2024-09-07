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"Мобилизацию надо проводить — мобилизацию сознания" — Карен Шахназаров

"Мобилизацию надо проводить — мобилизацию сознания" — Карен Шахназаров

Режиссёр Карен Шахназаров в программе Владимира Соловьёва предложил ввести мораторий на праздники.

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Комментарии
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ПМ
Павел Миллер
Любить страну сейчас не модно? А может это все безродно? Придумано лишь для того, Чтоб управлять тобой легко? Кто за Россию? А кто против? Скажите мне, я вас прошу. Кто за? Кто против? За ложь ничуть не пощажу. Идет война и гибнут люди, А мозг не в силах осознать, Какую сторону принять? За тех кто может воевать Иль тех кто хочет убежать? Забыть свой дом и этот спор Ведь все забыто, все ничто И слава Родины - коварство И яд и смерть, А где лекарство? В соседнем доме у ребят. У тех, кто ночью все мечтает В кармане деньги он считает И страстно, яростно желает Он уничтожить - разделить Страну твою во мрак пустить. Пойми мой друг сейчас одно, Страну любить важней всего Ведь хуже бойни и резни Средь мирных граждан не найти. Решить проблемы не легко, Понять, что есть - практически не реально, А вот предать - не это ли дерьмо? Не это ли уродство? Какой же век? Какие войны? Зачем стрелять? Зачем идти? Скажите мне вы что глупы? Живете вы сейчас беспечно Наивно верите в кино, А за горами уж давно, Стоят полки враждебной стаи Готовых жадно разорвать России пламенную стать.
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