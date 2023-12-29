Герасимов вручил в зоне СВО награды освободившим Марьинку бойцам

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции на Украине государственные награды военным, отличившимся при освобождении Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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