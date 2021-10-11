Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Крылова
    Лучший борщ не ела, просто потрясающий вышел, программа суп в моей редмонтовской мультиварке просто идеально подошла ...Борщ. По рецепту ...
  • Александр Самбур
    БЛЯТ А ЛАВАШ ТО ГДЕ ?Завтрак из тонког...
  • Вера Крылова
    Цветная капуста очень полезна, но я её не очень люблю, но в этой панировке пожарила во фритюрной корзине в редмонтовс...Цветная капуста в...

Заливной яблочный тарт

Заливной яблочный тарт

Простой рецепт восхитительного яблочного пирога! Приходится готовить очень часто, потому что съедается моментально! Если хотите побаловать родных и близких — приготовьте этот тарт, они обязательно оценят и попросят добавки! Приятного аппетита! .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх