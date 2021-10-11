Заливной яблочный тарт

Простой рецепт восхитительного яблочного пирога! Приходится готовить очень часто, потому что съедается моментально! Если хотите побаловать родных и близких — приготовьте этот тарт, они обязательно оценят и попросят добавки! Приятного аппетита! .
Простой рецепт восхитительного яблочного пирога! Приходится готовить очень часто, потому что съедается моментально! Если хотите побаловать родных и близких — приготовьте этот тарт, они обязательно оценят и попросят добавки! Приятного аппетита! .
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