Шесть человек погибли при взрыве автомобиля на севере Сирии

Взрыв автомобиля произошел в приграничном с Турцией сирийском городе Аазаз, в результате которого шесть человек погибли, еще 20 получили ранения различной степени тяжести, передает агентство Reuters со ссылкой на местных жителей.
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