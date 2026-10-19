После вмешательства прокуратуры компания в Нижегородской области погасила перед 110 сотрудниками долг по зарплате, копившийся с декабря 2025 по август 2026 года и превысивший 35 млн рублей.
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